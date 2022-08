Intervento di diverse squadre dei Vigili del fuoco nella serata di ieri, lunedì 8 agosto, a Carnate.

Incendio in una palazzina, intervengono i Vigili del fuoco

L'intervento dei pompieri è scattato intorno alle 22 per un incendio che ha coinvolto un appartamento al primo piano di una palazzina in via Venezia, non lontano dalla stazione ferroviaria e al confine con Usmate.

Le fiamme hanno interessato il balcone dell'abitazione mentre è ancora da chiarire se l'incendio abbia intaccato anche l'interno della casa. Pesanti comunque i danni provocati dal rogo, le cui cause al momento non sono chiare. L'incendio è stato spento grazie all'intervento di tre squadre dei Vigili del fuoco arrivate sul posto con tre mezzi.