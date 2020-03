Incendio fuori dalla pasticceria a Giussano. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì 10 marzo 2020. Nessun danno. Non si registrano feriti.

Vigili del fuoco in piazza Roma

Incendio, all’esterno di una pasticceria a Giussano, questo pomeriggio. I vigili del fuoco sono arrivati in piazza Roma poco prima delle 15 e insieme a loro anche gli agenti di polizia locale. Da quanto è stato possibile ricostruire sembrerebbe che il fuoco si sia sprigionato al di fuori del piccolo negozio di pasticceria in pieno centro: sono bruciate cartacce e giornali che erano in un cestino. Fortunatamente l’arrivo dei pompieri ha subito circoscritto le fiamme. Nessun danno nè feriti.