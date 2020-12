Incendio in una villetta a Usmate: tre persone, tra cui una bimba, in ospedale FOTO

Tre persone, tra cui una bimba di 9 anni, sono finite in ospedale a seguito di un incendio in una villetta a Usmate con Velate. L’intervento poco dopo mezzanotte in via Galvani.

Incendio in una villetta a Usmate: tre persone, tra cui una bimba, in ospedale

In base a quanto è stato possibile ricostruire fino a questo momento le fiamme si sono sviluppate in una villetta di via Galvani intorno a mezzanotte. L’incendio sarebbe partito dalla taverna dell’immobile per propagarsi anche al piano terra. Sul posto sono giunte tempestivamente cinque ambulanze, l’automedica, i Vigili del fuoco di Vimercate e Monza e i Carabinieri.

Al momento dell’arrivo dei soccorritori la situazione è apparsa critica. In particolare per una bimba di nove anni che è stata trasportata all’Ospedale Buzzi di Milano in codice rosso a seguito di ustioni al volto e al collo e per la mamma di 48 anni che ha riportato ustioni di 3° grado a volto, torace e arti ed è stata trasferita all’ospedale Niguarda, sempre in codice rosso. Nonostante le gravi conseguenze mamma e figlia non hanno mai perso conoscenza.

Un 55enne che ha riportato ustioni al capo è stato invece trasportato al Niguarda in codice giallo.

La villetta interessata dall’incendio fa parte di un complesso di case a schiera. Proprio per questo è stato necessario evacuare una ventina di persone residenti nelle abitazioni accanto.

