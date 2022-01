Incendio in una villetta: morta 84enne, grave il marito

Meda

E' morta una donna di 84 anni nell'incendio divampato questa mattina, venerdì 7 gennaio 2022, in una villetta al civico 9 di via Oberdan a Meda. Il marito 91enne è grave in ospedale. L'incendio si sarebbe sviluppato all'interno di un’abitazione monofamiliare su due livelli intorno alle 9.45. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento. Le fiamme si sarebbero sviluppate dal locale cucina, provocando la morte di Elena Cassina. Il marito della donna, Ardengo Trighiera, architetto negli anni '60 e '70, molto conosciuto in città, è stato invece accompagnato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

Sul posto anche il sindaco

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco di Seregno e di Desio, che hanno prontamente domato le fiamme, ma per l'anziana purtroppo non c'è stato più nulla da fare. In via Oberdan anche i Carabinieri della stazione di Meda, con il comandante luogotenente Giuseppe Vantaggiato, gli agenti della Polizia Locale e i soccorritori del 118. In mattinata è arrivato anche il sindaco Luca Santambrogio. L’edificio è stato sequestrato dai Carabinieri di Meda.