Incendio in un'abitazione, pompieri a Nova Milanese

Intervento

Diversi mezzi impegnati per domare le fiamme.

Incendio in un'abitazione, pompieri in azione a Nova Milanese.

Incendio in casa, Vigili del Fuoco a Nova Milanese

L'intervento per le squadre del comando di Monza e Brianza dei Vigili del Fuoco, è scattato oggi, sabato 7 maggio 2022, intorno alle 10. Alla sala operativa è arrivata una richiesta per un incendio scoppiato in un'abitazione in via Bologna a Nova Milanese.

Sul posto diversi mezzi dei pompieri

Sul posto sono state inviate l'autopompa e l'autobotte del distaccamento di Desio, l'autoscala della sede centrale e due moduli di supporto dai distaccamenti di Bovisio e di Seregno. I pompieri hanno lavorato per circa due ore per domare le fiamme.