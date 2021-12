Incendio in uno stabilimento a Bellusco: diverse ambulanze sul posto

I soccorsi

Soccorsi alla Alfagomma di via dell'Industria. Risultano tre persone soccorse. Sul posto anche due mezzi dei Vigili del fuoco.

Tre ambulanze, l'automedica e i Vigili del fuoco stanno intervenendo in questi minuti in via dell'Industria 3, a Bellusco, presso lo stabilimento Alfagomma di Bellusco.

Incendio in un stabilimento a Bellusco: diverse ambulanze sul posto

Secondo quanto diffuso dall'Agenzia regionale emergenza urgenza poco dopo le 11.15 sarebbe divampato un incendio all'interno dello stabilimento. Sul posto sono state inviate tre diverse ambulanze in quanto risulterebbero tre persone coinvolte, tra cui un 31enne e un 49enne. Dopo le prime cure sul posto un'ambulanza è ripartita verso l'ospedale in codice giallo, un'alta in codice verde.

Fuori dallo stabilimento si trovano i dipendenti dello stabilimento, sicuramente fatti uscire a scopo precauzionale.

Due i mezzi dei Vigili del fuoco presenti sul posto: i pompieri in questi minuti stanno lavorando all'interno del capannone. Al momento la dinamica dell'incendio è ancora da chiarire.

Seguiranno aggiornamenti appena possibile