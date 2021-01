Incendio in via Garibaldi, a fuoco un’abitazione

Grave incendio ieri sera intorno alle otto e mezzo in via Garibaldi a Bernareggio. Un’abitazione è andata completamente a fuoco e sul posto sono arrivati due autocisterne dei Vigili del fuoco.

L’incendio all’interno di un appartamento

Grande paura e spavento nella centrale via Garibaldi dove intorno alle 20.25 è scoppiato un incendio all’interno di un’abitazione al primo piano: la casa, che si affaccia sullo spiazzo presente a metà della via, è stata subito evacuata dai residenti e sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco della caserma di Vimercate. Due le auto cisterne utilizzate per spegnere le fiamme che uscivano anche dalle finestre: grande paura per la famiglia coinvolta e per i residenti della zona che sono scesi in strada per guardare da lontano quanto stava accadendo. Sul posto anche i mezzi del 118: nelle operazioni di spegnimento è rimasto ferito anche un Vigile del fuoco.

Più di un’ora per spegnere le fiamme

L’intervento dei Vigili del fuoco è andato avanti per più di un’ora nel tentativo di mettere subito in sicurezza lo stabile ed evitare esplosioni o che le fiamme arrivassero fino alle abitazioni adiacenti. In tarda serata la conclusione delle operazioni: fortunatamente non si registrano feriti. Da chiarire come si siano sviluppate le fiamme.