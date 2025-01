Incendio in un magazzino, mobilitazione dei pompieri

Incendio intorno alle 9 di oggi in un magazzino di via Nazionale dei Giovi a Cesano Maderno. Sul posto numerosi mezzi dei Vigili del fuoco.

Incendio in un magazzino

Nella prima mattinata di oggi, sabato 18 gennaio, è divampato un incendio all'interno di un magazzino al terzo piano di una palazzina in via Nazionale dei Giovi al civico 45. Sul posto sono accorsi numerosi mezzi dei Vigili del fuoco del Comando provinciale, oltre a Carabinieri e Polizia Locale. Presente anche il personale del 118 con un'Automedica e l'ambulanza della Croce Bianca di Seveso.

Massiccio intervento dei Vigili del fuoco

I pompieri sono tuttora al lavoro per circoscrivere l'incendio: in attività due autopompe, un'autobotte, un'autoscala, un carro soccorso, un modulo schiuma e la vettura del funzionario di guardia. Dalle prime informazioni raccolte, le fiamme nel magazzino al terzo piano hanno danneggiato anche quello sottostante. Chiusi al pubblico il supermercato Acqua e sapone, il negozio Arcaplanet e una palestra che si trovano nello stesso immobile. Da una prima sommaria verifica, ingenti i danni materiali ma non ci sarebbero feriti né intossicati.

Sul posto anche l'assessore ai Lavori pubblici e alla Protezione civile, Manuel Tarraso.

Aggiornamento delle ore 13

Al termine delle verifiche i Vigili del Fuoco hanno diffidato dall'utilizzo della palazzina in attesa delle certificazioni da parte di tecnici specializzati su impianti e strutture.