Incendio mobilificio, almeno sette famiglie evacuate

Incendio mobilificio, residenti evacuati

Sono almeno sette le famiglie evacuate dalle abitazioni più prossime al mobilificio distrutto da un pauroso incendio divampato dopo le 16 di oggi, sabato 28 ottobre. Un'altissima colonna di fumo nero si è levata nel cielo insieme alle fiamme che si sono rapidamente propagate a tutto l'immobile. In via Bonaparte a Bovisio Masciago, al confine tra con Limbiate, sono accorsi diversi mezzi dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme: le operazioni sono ancora in corso. Per agevolare l'attività dei Vigili del Fuoco, la zona interessata dall'incendio - via Bonaparte e via Pusterla - è stata chiusa al traffico e deviato su altre arterie. Impegnati oltre ai Vigili del Fuoco anche Carabinieri, Polizia Locale, ambulanze e auto medica. Una persona è stata soccorsa in codice verde per un lieve malore.

Danni alle abitazioni vicine

Per precauzione i soccorritori hanno fatto lasciare le case a tutti i residenti delle abitazioni più vicine all'incendio, alcune hanno subito dei danni dovuti all'intenso calore delle fiamme come vetri rotti o crepati, almeno da una prima stima. Non è ancora noto se entro questa sera potranno rientrare nelle loro abitazioni oppure dovranno trascorrere la notte altrove.

Distrutto il capannone

Intanto il mobilificio, un'attività storica della zona, è andato completamente distrutto nel giro di un'ora. Le fiamme, partite dall'ingresso e dallo show room del Centro cucine Ghezzi si sono rapidamente propagate al vasto capannone in direzione di Bovisio, dove si trovano depositi e magazzini di altre attività operative non solo nella produzione di mobili.