Incendio nel capannone dell’Ocv Italia, pompieri al lavoro

Incendio nel capannone dell’Ocv Italia, in via Parini a Besana in Brianza. Le fiamme sono divampate intorno alle 23 di ieri, venerdì 25 settembre 2020.

Pompieri al lavoro

Erano le 23 quando le squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute in via Parini per l’incendio che ha coinvolto la copertura del capannone della ditta Ocv Italia, azienda leader nella produzione di filati di vetro. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme in breve tempo e, fortunatamente, non si sono registrati feriti. Al lavoro uomini e mezzi da Seregno, Carate Brianza, Desio e Bovisio Masciago.