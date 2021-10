Incendio nel locale rifiuti di un condominio, pompieri a Desio

Ieri sera

Quattro squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Monza sono intervenute nella giornata di ieri a Desio per un incendio in un locale adibito allo stoccaggio dei rifiuti in un condominio.

Incendio nel locale rifiuti

La chiamata ai pompieri è scattata intorno alle 18 dopo che, all'interno di un locale rifiuti di un condominio di via Ramelli, per cause ancora da chiarire, si sono sprigionate le fiamme. Grazie all'intervento dei Vigili del fuoco la situazione è tornata presto alla normalità e il locale è stato messo in sicurezza.