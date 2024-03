Le squadre dei Comandi di Monza e Brianza, Milano e Varese dei Vigili del Fuoco questa mattina sono intervenute per un incendio che ha interessato il sottobosco e alcune sterpaglie all'interno del Parco delle Groane. Le fiamme si sono alzate da un'area al confine tra Limbiate, Cesate e Ceriano Laghetto.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Incendio nel Parco delle Groane, impegnati venti Vigili del Fuoco

L'incendio è scoppiato intorno alle 10.30 nel Comune di Cesate, nell'area boschiva tra via Ronchi e via XII Strada. L'intervento è stato particolarmente complesso, visto i pochi punti d'accesso per raggiungere il fronte dell'incendio da parte dei mezzi. Sul posto due autopompe, due autobotti, tre moduli boschivi per un complessivo di oltre 20 Vigili del Fuoco. L'incendio è stato domato intorno a mezzogiorno e in questo momento sono in corso le operazioni di bonifica. Al fianco dei pompieri anche la Polizia Locale del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea e i volontari del Parco.

Il ringraziamento ai volontari del Parco

L’area interessata da una prima stima "è di circa due ettari e mezzo, ovvero il corrispettivo di oltre tre campi da calcio" spiegano dal Parco delle Groane, dove il presidente Emiliano Campi e il direttore Mario Roberto Girelli ringraziano a nome del Consiglio di gestione "i volontari per il pronto intervento" e ricordano "la necessità di prestare grande attenzione nel frequentare il Parco, con particolare riferimento anche alle prossime festività pasquali e a chi si recherà nell’area verde per i tradizionali pic nic".