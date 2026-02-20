Incendio nel pomeriggio, a fuoco una serra

Spavento nel pomeriggio a Besana in Brianza per l’incendio di una serra in via De Gasperi, nella frazione di Montesiro.

A fuoco una serra

Incendio questo pomeriggio (venerdì 20 febbraio) in un terreno di via De Gasperi, nella frazione di Montesiro, dove ha preso fuoco una serra. Il rogo, le cui cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, ha distrutto completamente la serra riducendola a uno scheletro.

I soccorsi

Una volta dato l’allarme, sul posto sono interventi i Vigili del fuoco di Seregno, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Presenti anche gli agenti di Polizia locale e i Carabinieri di Besana in Brianza per i rilievi di rito. La colonna di fumo che si è alzata in cielo è stata notata anche a distanza. Spetterà alle autorità competenti la ricostruzione della dinamica dell’accaduto. Fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati.

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 24 febbraio 2026.