Incendio nella canna fumaria del ristorante, accorsi i Vigili del Fuoco. L'intervento questa mattina, lunedì, a Nova Milanese: due persone al Pronto soccorso

Incendio nella canna fumaria del ristorante

Momenti di forte concitazione questa mattina, lunedì, in piazza Libertà a Nova Milanese a causa di un incendio che si è sviluppato nella canna fumaria della cucina del ristorante, causando una densa nube di fumo scuro che si levava verso il cielo. Poco dopo le 10,30 si sono precipitati davanti al locale due mezzi dei Vigili del Fuoco: l'autopompa e il carro soccorso dal distaccamento di Desio, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Desio. I pompieri, una volta sul posto, hanno riscontrato che la situazione era piuttosto sotto controllo dato che l'incendio non si era propagato alla cucina e gli altri ambienti del ristorante. L'intervento è durato circa un'ora.

Due persone al Pronto soccorso

E' stato anche attivato in codice rosso il 118 con un'ambulanza della Croce Rossa di Paderno Dugnano che ha soccorso due persone di 47 e 55 anni, a quanto pare si tratta due componenti dello staff della cucina. Non avrebbero riportato ferite ma sono state poi accompagnate per precauzione al Pronto soccorso in codice giallo a causa del forte spavento dovuto all'incendio.