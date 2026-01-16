Al Ceredo

Incendio nella scuola materna, evacuati i bambini

Le fiamme, riconducibili a cause elettriche, hanno interessato un bagno della struttura. Nessun ferito fra i piccoli, trasferiti nella scuola primaria Moro prima di essere affidati ai genitori

Seregno · 16/01/2026 alle 14:22

di

Un principio d’incendio verso le 13.15 nella scuola dell’infanzia Andersen di Seregno. Evacuati i bambini.

Fiamme e fumo alla materna Andersen

I Vigili del fuoco del distaccamento locale, poco dopo le 13 di oggi, venerdì 16 gennaio, sono intervenuti a seguito di un incendio verificatosi all’interno della scuola dell’infanzia Andersen dell’istituto comprensivo Moro, in zona Ceredo. L’evento, riconducibile a cause elettriche, ha interessato un bagno della struttura. Un’ala dell’edificio si è saturata di fumo nero e il personale scolastico ha immediatamente evacuato 130 bambini presenti all’interno della materna, prima dell’arrivo dei pompieri.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Le squadre sul posto hanno provveduto allo spegnimento e alla completa messa in sicurezza dei locali interessati. L’edificio scolastico risulta al momento non agibile; i bambini sono stati trasferiti nella scuola primaria Moro prima di essere affidati ai genitori per il rientro a casa. Sul posto a scopo precauzione anche un’ambulanza del 118 e i Carabinieri della Compagnia locale. Altri automezzi in supporto dei Vigili del fuoco del Comando provinciale sono stati fatti rientrare durante il tragitto. Forse una ventola bloccata all’origine del guasto elettrico.

