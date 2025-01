Incendio nella stalla di un'azienda agricola, uomo soccorso in codice rosso

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 25 gennaio, nell'area di un'azienda agricola di Roncello.

Fiamme nella stalla di un'azienda agricola

L'allarme è scattato attorno alle 14.30 lungo via Matteotti, in una traversa della strada che da Roncello porta verso Ornago. Le fiamme sarebbero divampate all'interno di un capannone che ospita la stalla con gli animali.

Il titolare ha tentato di salvare gli animali ed è rimasto gravemente intossicato

Secondo le prime informazioni pare che il titolare, un uomo di 59 anni, alla vista del fuoco abbia tentato disperatamente di spegnerlo per salvare le bestie, in particolare capre per la produzione di latte. A causa del denso fumo respirato si è però accasciato privo di conoscenza.

Sul posto diversi mezzi di soccorso

Sul posto in pochi minuti si sono portati alcuni mezzi dei Vigili del fuoco, i Carabinieri, un'automedica e un'ambulanza che ha soccorso il 59enne. L'ambulanza con a bordo l'uomo è poi ripartita, sempre in codice rosso, verso l'ospedale.