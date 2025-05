Un gatto è morto oggi, a Cesano Maderno, in un incendio scoppiato in un appartamento di via Como.

Incendio nell'appartamento, muore un gatto

Erano le 13 quando le squadre del Comando di Monza e Brianza dei Vigili del Fuoco sono intervenute per un incendio che ha coinvolto un appartamento al secondo piano di un contesto condominiale.

L'incendio in cucina e in soggiorno

I pompieri hanno prontamente estinto l'incendio, nel locale cucina e in soggiorno, senza coinvolgere ulteriori locali limitrofi. Impegnate due autopompe, un carro soccorso, l'autoscala e la vettura del funzionario di guardia. In via Como anche il personale del 118, i Carabinieri e la Polizia Locale.

Non risultano coinvolte persone. Morto, purtroppo, un gatto: era nell'appartamento al momento dell'incendio.