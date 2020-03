Incendio nell’ex campo nomadi appena sgomberato FOTO E VIDEO

Incendio nell’ex campo nomadi di via Galvani. sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Locale.

Incendio nell’ex campo nomadi

L’allarme è scattato intorno alle 17. Le fiamme hanno avvolto una roulotte abbandonata. In pochi minuti i Vigili del Fuoco hanno raggiunto l’area che si trova tra Nova e Muggiò dai distaccamenti di Lissone e Desio. All’interno del campo nomadi ormai in disuso sono state trovate una trentina di bombole di gas. Le conseguenze, pertanto, potevano essere ben peggiori. I pompieri hanno quindi proceduto a svuotarle e a domare l’incendio. Sul posto si è portato anche il sindaco di Nova Milanese, Fabrizio Pagani.

Lunedì era stato sigillato l’ingresso

Il campo, occupato dai nomadi dall’estate 2019, era stato sgomberato dalle forze dell’ordine giovedì della scorsa settimana. Lunedì la Polizia Provinciale ha provveduto a sigillare l’entrata. Oggi l’intervento per l’incendio. Non si registrano feriti. In corso di accertamento le cause che hanno innescato le fiamme.

