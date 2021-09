Incendio nell'ex Snia di Varedo: area sotto sequestro

Incendio nell’ex Snia di Varedo: l'intera area verrà posta sotto sequestro. Le fiamme sono ora sotto controllo e le operazioni di spegnimento proseguiranno nel corso dell’intera giornata.

Incendio nell'ex Snia: area sotto sequestro

Le cause del devastante rogo sono ancora da accertare. L’intera area interessata dalle fiamme verrá posta sotto sequestro penale per lo sviluppo delle varie ipotesi investigative da parte dei Carabinieri. Erano le prime luci dell’alba di oggi, sabato 25 settembre 2021, quando i militari della Compagnia dei Carabinieri di Desio e i Vigili del Fuoco del Comando provinciale sono intervenuti a Varedo, all’interno dell’area industriale dismessa ex Snia, dove è divampato l’incendio di un capannone abbandonato al cui interno erano stoccati abusivamente circa 4mila tonnellate di rifiuti posti sotto sequestro più di tre anni fa nell’ambito di un procedimento penale della Procura distrettuale antimafia di Milano.

Comune e Arpa: rifiuti non pericolosi

I rifiuti non sono classificabili come pericolosi. Lo rendono noto in una nota congiunta l'Amministrazione comunale e Arpa Lombardia, che ha effettuato misure nei luoghi limitrofi all’incendio e anche a distanze significative (fino circa 1,5 chilometri) nella direzione della colonna di fumo. A queste prime rilevazioni ne seguiranno di nuove. La colonna di fumo nero che si è alzata dalla ex Snia era visibile anche da lontano e l'odore di plastica bruciata si è diffuso in fretta tutta la Brianza. Non si registrano al momento feriti.

"Non si rilevano concentrazioni critiche"

"I valori tracciati sono compatibili con un incendio di tale portata e non si rilevano concentrazioni critiche in quanto la spinta di galleggiamento consente un significativo grado di rimescolamento dell’aria - si legge nella nota congiunta - Un campionatore ad alto volume per la ricerca dei microinquinanti è stato installato in zona e la cittadinanza sarà prontamente allertata solo in caso di necessità".