Intervento dei Vigili del fuoco nella notte appena trascorsa a Vimercate a causa di un incendio divampato, per cause ancora da chiarire, in uno stabile abbandonato in via Principato, verosimilmente utilizzato da persone senza fissa dimora.

Incendio nello stabile abbandonato, pompieri in azione nella notte

Le fiamme hanno interessato il secondo piano della struttura che in passato faceva parte di un complesso aziendale. L’intervento dei pompieri è scattato immediatamente e subito sul posto – lo stabile si trova proprio davanti al campo da calcio della Dipo – si sono portate un’autopompa Serbatoio, un’autobotte pompa, l’autoscala, il Carro Soccorso e il Carro NBCR – Nucleare Biologico Chimico Radiologico.

L’incendio è stato domato in breve tempo ma la strada è ancora chiusa al traffico in quanto bisogna procedere ad ulteriori verifiche e ci sono alcuni parti del tetto che, con tutta probabilità, dovranno essere rimosse.

Sul posto sono presenti anche gli agenti della Polizia locale e il personale dell’Ufficio tecnico comunale per le valutazioni del caso.