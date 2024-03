Incendio notturno in un parrucchiere

Squadre del Comando di Monza e Brianza dei Vigili del fuoco sono intervenute sabato sera per un incendio che ha coinvolto un'attività di parrucchiere. Da quanto ricostruito dai pompieri, le fiamme si sono propagate all'interno del negozio, bruciando alcuni arredi presenti.

Grazie al tempestivo intervento delle squadre, le fiamme sono state domate in pochi minuti, evitando così la propagazione dell'incendio ai locali limitrofi. Si è poi utilizzata la tecnica della ventilazione forzata per eliminare i fumi prodotti dalla combustione rimasti all'interno del negozio: l'intervento è complessivamente durato più di due ore. Fortunatamente non si segnalano feriti.

Sul posto sono giunte l'autopompa da Vimercate, l'autopompa, l'autoscala e il carro soccorso dalla sede centrale di Monza.

