Nel tardo pomeriggio a fuoco materiali vari in un deposito esterno, nessun ferito. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco e le Forze dell'ordine

Incendio nella piattaforma ecologica di via Reggio a Seregno. A fuoco vari materiali in un deposito esterno, nessun ferito.

Incendio nella piattaforma ecologica

Le fiamme nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 18 marzo, pochi minuti prima delle 19. Per cause in fase di accertamento, il fuoco ha interessato materiali vari che si trovavano in un deposito esterno adibito allo stoccaggio. Sul posto sono accorse le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza, in particolare con l’Autopompa serbatoio dalla caserma locale e l’Autobotte pompa dal distaccamento volontari di Lissone.

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Al lavoro due squadre dei Vigili del fuoco

I pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme, prima di mettere in sicurezza l’area e bonificare i materiali coinvolti, evitando così che l’incendio potesse propagarsi nelle strutture circostanti. Nel rogo non si sono registrate persone coinvolte, né feriti. Nella piattaforma ecologica sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.