Principio d'incendio in casa, pompieri al lavoro

A Sovico principio d'incendio in un appartamento in via Giovanni da Sovico, poco prima di mezzogiorno di domenica. Sul posto diversi mezzi dei pompieri.

Principio d'incendio all'ultimo piano

Questa mattina, domenica 11 luglio, pochi minuti prima di mezzogiorno a Sovico un principio d'incendio in un appartamento al terzo e ultimo piano di uno stabile che si trova in via Giovanni da Sovico. Dalle finestre è uscito del fumo ed è scattato l'allarme. Sul posto sono accorsi diversi mezzi dei Vigili del fuoco del comando provinciale.

L'intervento dei pompieri

In via Giovanni da Sovico i pompieri hanno raggiunto l'alloggio all'ultimo piano attraverso l'autoscala con il cestello. Una volta all'interno dell'appartamento, il personale ha accertato l'assenza di seri pericoli che l'incendio potesse estendersi e l'allarme è rientrato.