Incendio su un balcone, notte di paura in uno stabile di Concorezzo

Notte di paura a Concorezzo a causa di un incendio divampato sul balcone di uno stabile di via Cascina Beretta. A prendere fuoco è stato il motore di un condizionatore posto all'esterno dell'abitazione.

Pronto intervento dei Vigili del fuoco

L'allarme è scattato intorno all'1, quando le fiamme sono divampate sul balcone di un appartamento situato in via Cascina Beretta, a Concorezzo. L'incendio, come detto, ha interessato il motore di un condizionatore posto all'esterno dell'abitazione. Sul posto si sono protamente portate l'autopompa e l'autobotte del distaccamento volontario di Vimercate, coadiuvate dall'autopompa e dall'autoscala in arrivo dalla sede centrale di Monza.

Non si sono registrati feriti

Per fortuna, anche grazie al provvidenziale intervento dei Vigili del fuoco, non si sono registrati feriti tra i presenti all'interno dello stabile. Tanta comunque la paura per gli abitanti della zona.