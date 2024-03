Incendio sul tetto di un'azienda, in azione nove mezzi dei vigili del fuoco

Principio incendio tetto capannone. Attimi di paura quelli vissuti ieri, domenica 17 marzo 2024, ad Aicurzio, in una ditta che si trova in via per Cascina Restelli. Ben 9 mezzi del comando di Monza e Brianza sono intervenuti per un incendio che si è sviluppato sul tetto di un capannone.

Prontamente la sala operativa del comando di Monza, ha gestito l'invio di numerose squadre visto la possibilità che l'incendio si potesse propagare all'interno del capannone a causa del materiale altamente infiammabile trattato dall'azienda.

Sul posto nove squadre dei vigili del fuoco

Sul posto le squadre hanno estinto rapidamente l'incendio che aveva interessato un inverter dell'impianto fotovoltaico posto sul tetto. Sono state inviate 3 autopompe, 3 autobotti 2 autoscale 1 carro soccorso ed è stato allertato anche il nucleo NBCR (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico) ed il carro schiuma dal comando di Milano.

L'intervento è durato circa due ore. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Il principio di incendio ha coinvolto una azienda specializzata nella stampa di etichette su film plastico. A prendere fuoco è stato l'accumulatore di un pannello fotovoltaico.