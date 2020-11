Incendio tetto, Vigili del Fuoco in azione a Misinto

Incendio tetto, Vigili del Fuoco a Misinto. E’ successo nel pomeriggio, fortunatamente non ci sono stati feriti.

L’allarme nel pomeriggio per un incendio tetto

L’allarme e la conseguente chiamata al centralino dei Vigili del Fuoco risale alle 15,30 circa. I pompieri hanno raggiunto via 11 Settembre, a causa dell’incendio del tetto, che ha interessato circa 30 metri quadrati della copertura di un’abitazione di due piani fuori terra. I Vigili del Fuoco, una volta giunti sul posto, si sono messi immediatamente al lavoro, per risolvere la situazione e limitare i danni. Non si registrano feriti. Sono intervenuti l’Aps di Lazzate e di Saronno, l’autobotte di Lazzate, un mezzo di elevazione Atrid di Desio, l’autoscala di Carate Brianza. In via 11 Settembre si sono portati anche i sanitari del 118.

TORNA ALLA HOME