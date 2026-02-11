Incendio nella notte distrugge due veicoli in strada

Poco dopo mezzanotte le fiamme hanno coinvolto un'auto e un furgone parcheggiati in strada. Vigili del fuoco al lavoro per spegnere il rogo, indagano i Carabinieri

Nella notte scorsa, in via Umberto I a Seregno, le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute per un incendio che ha distrutto due veicoli, parcheggiati in strada.

Incendio distrugge due veicoli

Per cause tuttora in fase di accertamento, intorno alle 0.15 di oggi (mercoledì 11 febbraio) un furgone ha preso fuoco e, mettendosi in movimento, ha coinvolto un’auto parcheggiata nelle immediate vicinanze. I pompieri sul posto hanno rapidamente estinto l’incendio, evitando il coinvolgimento di ulteriori veicoli e di strutture adiacenti.

L’intervento dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri

Al lavoro le squadre con due autopompa serbatoio e una autobotte pompa. L’intervento si è concluso con la messa in sicurezza dell’area. In via Umberto sono intervenuti anche i Carabinieri per raccogliere gli elementi utili alle indagini per comprendere l’origine dell’incendio, con fiamme alte qualche metro.