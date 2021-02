Incendio vicino ai binari, traffico ferroviario sospeso sulla linea Milano Chiasso

Incendio a Carimate. Le fiamme si sono propagate vicino ai binari e hanno danneggiato alcuni cavi tecnologici. Sospeso il traffico ferroviario e autobus sostitutivi fra Seregno, Camnago e Como.

Incendio a Carimate, traffico ferroviario sospeso sulla linea Milano Chiasso

Come segnalano i colleghi di PrimaComo.it dalle 6 di questa mattina, giovedì 4 febbraio 2021, sulla linea Milano – Chiasso, il traffico ferroviario è sospeso nella stazione di Carimate, in provincia di Como, a causa di un incendio in prossimità dei binari che ha danneggiato i cavi tecnologici per la gestione del traffico ferroviario. Le cause sono in corso di accertamento.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea. E’ stato attivato il servizio sostitutivo con autobus fra Seregno, Camnago e Como.

Seguiranno aggiornamenti

(foto archivio)