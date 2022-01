Soccorsi a Usmate

L'anziano è stato soccorso questa mattina in via Cottolengo a Usmate Velate.

Una caduta accidentale che però ha avuto conseguenze molto serie per un 90enne soccorso questa mattina a Usmate Velate.

Inciampa per strada, 90enne trasportato in ospedale in codice rosso

Erano da poco passate le nove e trenta quando è partita la chiamata al 118 per un anziano che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe inciampato mentre percorreva via Cottolengo. Immediati i soccorsi: sul posto sono giunti i volontari di Avps Vimercate in codice rosso. Dopo le prime e tempestive cure sul posto purtroppo i sanitari hanno confermato la gravità della situazione e l'anziano è stato immediatamente caricato in ambulanza e trasportato in ospedale a Vimercate in condizioni molto serie.