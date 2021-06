Incidente a Barlassina, paura per un ciclista

Incidente a Barlassina poco prima delle 13.30 di oggi, lunedì 7 giugno 2021. Paura per un ciclista di 67 anni.

Incidente a Barlassina tra un'auto e una bici

L'impatto è avvenuto alla rotonda tra le vie Aldo Moro, Don Borghi, Marconi e Da Vinci. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro che ha coinvolto un'auto, a seguito dell'impatto finita sulla rotatoria, e un 67enne in bicicletta.

Sul posto ambulanza, automedica e Carabinieri

Sul posto si sono portati i Carabinieri della Compagnia di Seregno, per i rilievi di rito, e gli agenti della Polizia Locale, che hanno regolato il traffico. Inizialmente si è temuto molto per le condizioni del ciclista, tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Oltre a un'ambulanza della Croce Bianca di Cesano, è intervenuta anche un'automedica. Fortunatamente poi le sue condizioni si sono rivelate meno gravi ed è stato trasferito in ospedale in codice giallo.