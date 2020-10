Incidente a Biassono: 23enne in ospedale SIRENE DI NOTTE

Incidente a Biassono: 23enne in ospedale. Soccorsi e Vigili del fuoco in via al Parco poco prima dell’una.

Ambulanza, automedica e Vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte, poco prima dell’una, in via Al Parco a Biassono per un incidente stradale che ha coinvolto un 23enne. Si tratterebbe, in base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, di un’auto finita contro un ostacolo. Sul posto, come detto, i volontari della croce verde di Lissone che hanno prestato le prima cure al 23enne, risultato in condizioni serie ma non gravissime. Il giovane è stato poi trasportato all’Ospedale San Gerardo di Monza per ulteriori accertamenti.

