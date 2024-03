Non ce l'ha fatta il giovane 23enne rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale oggi pomeriggio, mercoledì 13 marzo, a Biassono. Il ragazzo, Giacomo Lissoni, era residente a Nova Milanese. La sua moto si è scontrata con una vettura guidata da una 36enne.

Incidente a Biassono: il giovane motociclista non ce l'ha fatta

L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30 in via al Parco. Secondo quanto è stato possibile ricostruire l'auto e la moto su cui viaggiava il 23enne si sarebbero scontrate frontalmente.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Un impatto molto violento che purtroppo ha procurato gravissime ferite al giovane. Il ragazzo infatti ha riportato traumi multipli ed è stato rinvenuto dai soccorritori intervenuti sul posto in arresto cardiocicolatorio. Immediatamente è stato trasportato in ospedale con le manovre di rianimazione in corso. Purtroppo però ogni tentativo di salvargli la vita è stato vano.

Anche la donna alla guida dell'autovettura è stata soccorsa: non ha riportato traumi evidenti ma è stata comunque accompagnata in ospedale a Desio in codice verde per tutti gli accertamenti del caso.

A seguito del gravissimo incidente stradale sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Monza, i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale di Biassono. Toccherà ora alle forze dell'ordine, che hanno fatto i rilievi di rito sul posto, ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.