Incidente a Briosco, traffico difficoltoso verso la Valassina

Incidente a Briosco lungo via Rossini, all'incrocio con via Peregallo. Un'auto e un furgone si sono scontrati violentemente. A causa dei veicoli incidentati e dei mezzi di sossorso al lavoro, il traffico è difficoltoso da e verso la Valassina: il luogo del sinistro dista infatti una manciata di metri dallo svincolo della Ss36.

Soccorritori al lavoro

Protagonisti dell'incidente un'utilitaria e un furgone che si sono scontrati intorno alle 14,30 di oggi, venerdì 30 agosto. Soccorsi due giovani uomini di 33 e 35 anni. In via Rossini sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Seregno e i Vigili del fuoco. Con loro anche l'ambulanza di Sos Lurago d'Erba inizialmente attivata in codice rosso, il più grave.

Traffico difficoltoso

Dopo le prime cure sul posto, il codice d'intervento dei soccorritori è stato declassato a giallo. Al momento resta difficoltoso il passaggio in via Rossini per auto e camion, da Briosco verso l'imbocco della Valassina, a causa della presenza dei mezzi incidentati e di soccorso sulla carreggiata.