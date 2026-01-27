Incidente a Busnago, non ce l’ha fatta l’automobilista

Non ce l’ha fatta l’uomo di 54 anni vittima di un incidente stradale questa mattina a Busnago

Il dramma

Malgrado il tempestivo trasporto all’ospedale di Vimercate, si è spento l’automobilista di 54 anni residente a Brugherio, titolare di un distributore di benzina a Trezzo sull’Adda, protagonista questa mattina, poco prima delle 10, di un incidente stradale a Busnago, lungo la Strada provinciale 2

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale, era sopraggiunta un’ambulanza e l’elisoccorso: le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche (l’uomo era in arresto cardiocircolatorio) tanto che ne era stato disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale di Vimercate. Dove però i medici non sono riusciti a salvargli la vita.

In base alla prima ricostruzione pare che la causa del decesso non sia imputabile all’incidente, quanto a un infarto che ha colpito il 54enne.