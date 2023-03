Incidente a Cesano Maderno, 11enne investita sulle strisce pedonali

Momenti di apprensione, nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 marzo 2023, a Cesano Maderno, per una 11enne investita mentre attraversava le strisce pedonali.

Undicenne investita a Cesano Maderno

E' successo una manciata di minuti dopo le 16 in via Duca d'Aosta, una delle arterie del centro cittadino, non distante dai plessi scolastici delle scuole King e Salvo D'Acquisto. In base a una prima ricostruzione sembra che la ragazzina stesse attraversando sulle strisce pedonali all'altezza della rotatoria con via Milano quando, per cause ancora da accertare, è stata investita da un'auto: l'uomo al volante non sarebbe riuscito ad evitare l'impatto.

Trasportata all'ospedale di Monza

Soccorsa in codice giallo dal personale di un'automedica e di un'ambulanza della Croce Bianca Cesano Maderno, la ragazzina è stata trasportata in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto, per i rilievi, la Polizia Locale.