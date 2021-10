Sirene di notte

Il sinistro si è verificato poco dopo le quattro in via Don Viganò.

Incidente stradale nella notte tra martedì e oggi, mercoledì 6 ottobre. Ferita una 25enne soccorsa a Cesano Maderno.

Incidente a Cesano Maderno: 25enne in ospedale

In base a quanto diffuso dall'Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro si è verificato poco dopo le quattro in via Don Viganò: il mezzo sulla quale viaggiava la 25enne, per case ancora da chiarire, sarebbe finito contro un ostacolo. Immediati i soccorsi. Sul posto è sopraggiunta un'ambulanza di Seregno soccorso e la ragazza è stata poi trasportata in ospedale a Desio in codice verde.

Infortunio domestico a Monza

Nella serata di ieri invece segnaliamo un incidente domestico occorso ad un giovane di 28 anni. Il ragazzo è stato raggiunto in via Kullmann a Monza dai volontari della Croce rossa di Muggiò intorno alle 23. Lievi le conseguenze per il ragazzo: dopo le cure del caso è stato accompagnato al Policlinico di Monza in codice verde per tutti gli accertamenti del caso.