Incidente a Cesano, un’auto si ribalta FOTO

Incidente in corso Roma a Cesano Maderno, un’auto si è ribaltata su un fianco. Sul posto Polizia locale, Vigili del Fuoco. ambulanze e automedica.

Incidente a Cesano

L’impatto si è verificato poco dopo le 12 di oggi, venerdì 31 luglio 2020, in corrispondenza del civico 133 di corso Roma. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, che avrebbe coinvolto due vetture, una delle quali si è ribaltata su un fianco a causa dell’urto.

Sul posto Polizia Locale, Vigili del Fuoco e ambulanze

Sul posto sono prontamente accorsi gli agenti della Polizia Locale, per i rilievi di rito, oltre ai Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a raddrizzare l’auto e a mettere in sicurezza l’area. In corso Roma anche due ambulanze e un’automedica, per soccorrere i feriti. A rimanere coinvolte tre donne di 20, 39 e 70 anni. Sono state soccorse in codice giallo e codice verde.

