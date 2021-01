Incidente a Concorezzo: intervengono ambulanza e Vigili del fuoco

Incidente a Concorezzo questa mattina, martedì 19 gennaio, intorno alle 8. Il sinistro ha coinvolto una 42enne che è stata soccorsa in codice rosso e poi trasportata in giallo in ospedale.

Incidente a Concorezzo

In base alle prime informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza la dinamica vedrebbe coinvolto un solo mezzo che, per cause ancora da chiarire, sarebbe finito contro un ostacolo mentre percorreva via Monte Rosa, all’altezza dell’isola ecologica.

Coinvolta come già detto una 42enne soccorsa dai volontari di Avps Vimercate, dal medico e dai Vigili del fuoco. Le condizioni della donna che in un primo momento erano sembrate particolarmente critiche, dopo gli accertamenti medici, sono apparse fortunatamente meno gravi. Per lei è stato disposto il trasferimento in ospedale in codice giallo.

Rilievi affidati agli agenti della Polizia locale di Concorezzo.

TORNA ALLA HOME