Incidente a Desio, paura per un 78enne. L'allarme al servizio di emergenza urgenza è stato dato intorno intorno alle 14.45 per un investimento tra via Oslavia e via Vaj.

Incidente in via Vaj, rosso il codice con cui sono stati attivati i soccorsi

Rosso il codice, il più grave nella scala con cui vengono catalogati gli interventi dal servizio di urgenza del 118, con cui è stato richiesto l'ausilio di un'ambulanza tra via Oslavia e via Vaj, non lontano dagli orti comunali. Sul posto si è portato un mezzo della Croce Verde di Lissone, oltre all'automedica. Gli agenti della Polizia Locale, a quanto risulta, erano già impegnati su un altro incidente, di conseguenza hanno allertato i Carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

Fortunatamente l'incidente si è rivelato meno grave

Sembrerebbe, secondo i primi accertamenti, che un'auto proveniente da via Vaj abbia urtato una bicicletta, in sella alla quale vi era una 42enne. Mentre scendeva per soccorrerla, il conducente della macchina ha attivato il cambio automatico, ma, forse per errore, avrebbe inserito la retro. La vettura si è mossa, il 78enne è caduto a terra e una delle ruote sarebbe finita sugli arti. Fortunatamente le condizioni dell'uomo si sono rivelate meno gravi di quanto sembrasse inizialmente. Verde il codice con cui si è concluso l'incidente.