Incidente a Giussano, automobilista finisce sopra una macchina parcheggiata

Tanto spavento ma fortunatamente nessun ferito nell'incidente avvenuto questa mattina, giovedì 26 gennaio, a Giussano.

Incidente a Giussano

Il sinistro è avvenuto intorno alle 10 in via De Gasperi. In base a quanto è stato possibile accertare una donna di 47 anni al volante di una Mercedes ha improvvisamente e per cause ancora da chiarire, perso il controllo dell'auto ed è finita contro una macchina parcheggiata, un'Audi.

I soccorsi

Immediatamente sul posto si sono portati i soccorsi: a prestare le prime cure alla 47enne sono stati i volontari della Croce bianca di Besana che fortunatamente non hanno riscontrato ferite. L'intervento si è dunque concluso sul posto.

In via De Gasperi sono giunti anche gli agenti della Polizia locale di Giussano che hanno sottoposto la 47enne ad alcol test e hanno proceduto ai rilievi di rito.