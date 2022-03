I soccorsi

Il sinistro si è verificato questa mattina all'alba in via Catalani, nella zona di Paina.

Sono ancora da chiarire con precisione le cause dell'incidente avvenuto questa mattina, martedì 29 marzo, in via Catalani a Giussano.

Incidente a Giussano: gravissimo un 60enne

Secondo le informazioni diffuse dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, il grave sinistro si è verificato poco dopo le sei nella zona di Paina quando un mezzo, per cause ancora da accertare, sarebbe finito contro un ostacolo con gravi conseguenze per un 60enne.

Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi: sul posto si sono portati gli operatori sanitari di Seregno soccorso e l'automedica: le condizioni del 60enne, già apparse critiche al momento della chiamata al 118, sono state purtroppo confermate dai sanitari accorsi sul posto. L'uomo è stato quindi trasferito d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Carate Brianza.

Saranno ora i Carabinieri della Compagnia di Seregno, intervenuti sul posto per i rilievi, a ricostruire con esattezza la dinamica del grave sinistro.