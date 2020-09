Incidente a Lentate, auto resta in bilico sulla fiancata dell’altra FOTO

Incidente a Lentate sul Seveso all’incrocio tra via Brianza e via Lomellina, un’auto è rimasta in bilico sulla fiancata dell’altra.

Incidente tra via Brianza e via Lomellina

L’impatto è avvenuto intorno alle 21.30 di oggi, lunedì 28 settembre 2020. A rimanere coinvolte una Renault Clio e una Fiat Panda. Per motivi ancora in fase di ricostruzione le due vetture si sono scontrate e la Panda è rimasta in bilico sulla fiancata destra della Clio.

Nessun ferito grave

Sul posto sono prontamente accorsi i Carabinieri, per i rilievi di rito, e un’ambulanza della Croce Rossa di Lentate, i cui soccorritori hanno prestato le prime cure ai coinvolti. Fortunatamente nessuna delle persone a bordo dei veicoli, due uomini di 54 e 60 anni e una donna di 63, è rimasta ferita in modo grave. Il codice giallo di attivazione dei soccorsi, infatti, è diventato verde.

