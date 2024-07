Incidente a Lentate, donna investita finisce in ospedale

Apprensione nella mattinata di oggi, sabato 13 luglio 2024, a Lentate sul Seveso: una donna è stata investita a Camnago, in viale Italia.

Incidente: donna investita in viale Italia

In base a quanto è stato possibile ricostruire, il pedone è stato urtato da un'auto condotta da un'altra donna, mentre stava attraversando davanti alla farmacia.

Soccorsi in codice rosso

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso e sul posto sono giunte un'ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca e un'automedica. Fortunatamente le condizioni della donna si sono rivelate meno gravi di quanto temuto ed è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Rilievi della Polizia Locale

In viale Italia sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.