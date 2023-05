Incidente a Lentate, sul posto i Vigili del Fuoco

Incidente a Lentate sul Seveso in via Nazionale dei Giovi: sul posto i Vigili del Fuoco, è intervenuta anche l'autogru.

Paura a Lentate

Paura a Lentate sul Seveso nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 maggio 2023 per un incidente stradale avvenuto in via Nazionale dei Giovi all'altezza del civico 264. Coinvolto un'auto e un autocarro, che si è ribaltato . Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire, ma sul posto, poco dopo le 18, sono state costrette ad intervenire anche i Vigili del Fuoco del Comando di Monza e Brianza.

Intervenuta anche l'autogru

Tempestivo l'intervento dei soccorsi. Sul luogo dell'incidente si sono precipitate un'autopompa del distaccamento di Seregno e il modulo di supporto del distaccamento di Lissone. Inoltre è stato richiesto il supporto dell'autogru dei Vigili del Fuoco del Comando di Milano. Sul posto anche l'automedica e un'ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca. Soccorsi due uomini, uno di 32 e uno di 43 anni, entrambi trasportati in ospedale in codice verde.