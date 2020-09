Incidente a Lesmo, tre auto coinvolte, due feriti FOTO

Incidente a Lesmo, tre auto coinvolte, due feriti. Una delle vetture è finita contro il semaforo lungo la Provinciale, che è rimasto danneggiato.

Incidente a Lesmo, tre auto coinvolte, due feriti

Erano passate da poco le 12,30 quando in via Marconi a Lesmo, all’altezza del Centro sportivo di via Petrarca, si è verificato un incidente che ha visto coinvolte tre vetture, una Lancia, una Mercedes e una Bmw. Toccherà ai carabinieri della Compagnia di Monza, intervenuti sul posto assieme ai soccorritori, ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Di certo c’è che la Lancia saliva lungo la Provinciale, da Arcore verso Lesmo e stando a una prima ricostruzione l’82enne alla guida deve aver sbandato. La vettura che procedeva nella direzione opposta, una Mercedes con alla guida un 69enne, per schivarla (è stata comunque colpita di striscio) è finita contro il semaforo, mentre la Lancia finiva la sua corsa contro una Bmw, che procedeva verso Arcore.

All’ospedale sono finiti in due, tra loro il conducente della Lancia. Cinque in totale le persone coinvolte perché sulla Bmw viaggiavano un 49enne con due sedicenni, rimasti fortunatamente illesi.

I due feriti sono stati trasporti in codice verde all’ospedale di Vimercate e al San Gerardo di Monza dalle ambulanze della Croce verde di Lissone e dei Volontari di Vimercate.

L’incidente ha avuto ovviamente delle ripercussioni sul traffico, comunque abbastanza scarso a quell’ora.

