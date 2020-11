Incidente a Meda, ciclista in ospedale FOTO

Incidente a Meda intorno alle 19.30 di oggi, giovedì 26 novembre 2020. Un ciclista è finito in ospedale in codice giallo.

Incidente al Polo

L’impatto è avvenuto in via Tre Venezie al quartiere Polo, alla rotonda della Milano-Meda. Per motivi ancora in fase di accertamento un’auto ha urtato un ciclista di 45 anni, finito a terra. I soccorsi inizialmente sono stati allertati in codice rosso e sul posto, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Seregno, si sono portate un’ambulanza della Croce Bianca di Seveso e un’automedica.

Ciclista in ospedale

Fortunatamente la situazione è apparsa meno grave di quanto temuto inizialmente e il ciclista, dopo le cure del caso, è stato trasferito all’ospedale in codice giallo.

