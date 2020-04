Incidente a Meda, coinvolto un autista soccorritore

Incidente tra due auto in via Confalonieri a Meda, coinvolti un autista soccorritore e una mamma con la sua bimba di sette anni.

Incidente in via Confalonieri

L’impatto è avvenuto intorno alle 17 di oggi, giovedì 30 aprile 2020, all’incrocio tra via Confalonieri e via Silvio Pellico. In base a quanto è stato possibile ricostruire, una Toyota Yaris condotta da una 43enne di Seveso che viaggiava con la figlia di sette anni sul sedile posteriore, è uscita dalla stop di via Confalonieri andando a impattare contro una Toyota Aygo che percorreva via Silvio Pellico diretta verso via Indipendenza. Alla guida c’era un 46enne di Albiate, autista soccorritore del 118 di rientro dal turno a Milano.

Sul posto Polizia Locale e soccorritori del 118

A seguito dell’impatto il veicolo dell’albiatese ha fatto testacoda finendo in parte sul marciapiede. Fortunatamente, nonostante i danni alle vetture, le tre persone coinvolte non hanno riportato gravi conseguenze. Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia Locale di Meda, cui spettano i rilievi di rito, e due ambulanze della Croce Rossa di Lentate sul Seveso e della Croce Bianca di Cesano Maderno, oltre a un’automedica. Mamma e figlia hanno rifiutato il trasferimento in ospedale, mentre l’autista soccorritore è stato trasferito all’ospedale di Carate Brianza in codice verde per accertamenti.

