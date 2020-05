Incidente a Meda: ferito un motociclista FOTO

Incidente a Meda tra un’auto e una moto questa mattina, giovedì 28 maggio. Ferito un motociclista di 33 anni.

Incidente a Meda: ferito un motociclista

I soccorsi sono stati allertati poco dopo le 9.15 per un sinistro avvenuto in via Trieste che ha appunto coinvolto una vettura e una moto. In base a quanto è stato possibile accertare i due mezzi procedevano nella stessa direzione, verso Cabiate; mentre il centauro 33enne era in fase di sorpasso il conducente dell’auto avrebbe svoltato a sinistra urtando la due ruote.

I soccorsi

Inizialmente la situazione è sembrata critica tanto che i volontari dell’Avis Meda sono arrivati sul posto con l’ambulanza in codice rosso. Fortunatamente invece le condizioni del 33enne si sono rivelate meno gravi del previsto e il ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice verde.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Meda per i rilievi del caso.

