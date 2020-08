Incidente a Meda, paura per una 41enne investita da un camion

Incidente a Meda poco dopo le 19.30 di oggi, venerdì 28 agosto 2020: coinvolta una 41enne investita da un camion.

Incidente a Meda

In base a quanto ricostruito finora, il conducente di un camion stava percorrendo la via Indipendenza da Seregno verso Meda, per poi svoltare a destra in via Magenta. Pochi metri dopo l’incrocio con lo specchietto avrebbe urtato una 41enne che stava attraversando la strada e che seguito dell’impatto è caduta. Parrebbe anche che il mezzo pesante sia finito con una delle ruote sopra la gamba della donna.

Sul posto Carabinieri, ambulanza e automedica

Il conducente, accortosi di quanto accaduto, si è subito fermato per allertare i soccorsi. Sul posto si è subito portata in codice rosso un’ambulanza di Avis Meda con l’automedica. I sanitari hanno prestato le prime cure alla donna, le cui condizioni fortunatamente si sono rivelate meno gravi di quanto temuto inizialmente. La 41enne è stata trasferita in codice giallo all’ospedale di Desio. In via Magenta, per i rilievi di rito e la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente, sono intervenuti i Carabinieri di Seveso.

TORNA ALLA HOME