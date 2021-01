Incidente a Meda, per evitare un’auto si schianta contro un muro

Non si accorge di un’auto ferma al centro della carreggiata per svoltare a sinistra e per evitarla finisce contro il muro di cinta di un’abitazione.

Incidente in via Indipendenza

E’ successo venerdì 29 gennaio 2021 intorno alle 10.30 a Meda, in via Indipendenza, in corrispondenza del civico 74. In base a quanto ricostruito il conducente 26enne di una Chevrolet Matiz stava percorrendo la via in direzione Seregno quando, all’altezza di viale Rimembranze, non si è accorto di una Ford Focus con alla guida un 74enne che si è fermato con l’intento di svoltare a sinistra.

Per evitare un’auto si schianta contro un muro

Per evitare di urtare il veicolo, il giovane ha sterzato a destra andando a sbattere contro il muro di una proprietà privata, per poi andare a colpire sulla fiancata la Ford Focus. Ingente il danno alla Chevrolet, con pezzi della carrozzeria e il vetro finiti a terra, ma fortunatamente nessun ferito. Sul posto, per i rilievi di rito, gli agenti della Polizia Locale.